كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الإثنين)، عن سرقة الشرطة العسكرية الموالية لتركيا ذهب وأموال المدنيين أثناء مداهمة منازل المواطنين في قريتي حليوة ومضبعة بريف رأس العين بذريعة البحث عن مطلوبين.وذكر المرصد على الموقع الإلكتروني، أن القوات قامت أثناء المداهمة بالعبث بمحتويات المنازل وسرقة ذهب وأموال، إضافة إلى الاعتداء على السكان بالألفاظ، مبيناً أن هذه هي الحادثة الثانية بعد أن سرقت فصائل موالية لأنقرة الأسبوع الماضي كابلات الشبكات الكهربائية في مناطق نبع السلام.وأفاد بأن الفصائل الموالية لتركيا تقوم بتدوير وصهر سبائك من الألمنيوم والنحاس وبيعها في تركيا.