ألغى العراق زيارة وزير الدفاع التركيّ المقررة غداً الخميس لبغداد، وذلك ردا على على هجوم طائرة مسيرة تركية على الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان أمس,مما تسبب بمقتل ثلاثة عراقيين ضابطين وجندي.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم أن إلغاء الزيارة جاء رداً على هذا الاعتداء السافر، مؤكدة رفض العراق القاطع لهذا الاعتداء، وإدانته بشدة باعتباره يمثل خرقا لسيادة البلاد وحرمتها، وعملاً عدائيًا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، فضلا عن مخالفته لمبدأ حسن الجوار.

وحذرت الخارجية العراقية من مغبة تكرار مثل هذه الأفعال، وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروقات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدوده الدولية، لافتة إلى أن ذلك سيكون مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مختلف الصعد.

وأعلن البيان عزم وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير التركي لدى العراق لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على هذا الاعتداء،وإبلاغه رفض العراق المؤكد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات متكررة.