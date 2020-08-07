كشف «شاهد عيان» على غرق مركبة عصر (الخميس) في كورنيش الدمام، لـ«عكاظ»، تفاصيل الحادثة.

وأوضح علي الزهراني أن تفاصيل الواقعة تعود حين دخل قائد مركبة من نوع جيمس إلى البحر من ناحية الشاطئ، لكن سرعان ما غرقت في وقت وجيز.

وعن كيفية غرق المركبة، قال: «كانت هناك كثبان رملية بالقرب من الكورنيش تستطيع المركبات من خلالها النزول بالقرب من البحر والجلوس بجانبه، لكن تفاجأنا الساعة الـ 5 عصراً بدخول صاحب السيارة للبحر واعتقدنا أنه سيعود».

وأضاف الزهراني: «بعد غرق المركبة نجح السائق في الخروج منها والسباحة في البحر حتى وصل إلى الشاطئ».

وأوضح الزهراني أنه إبلغ حرس الحدود الذين تواجدوا في الموقع خلال 10 دقائق، ومعهم فريق البحث والإنقاذ.

وبين الزهراني أنه لم يتواجد داخل المركبة سوى قائدها وخرج منها سالماً حتى وصل حرس الحدود والهلال الأحمر والدفاع المدني والشرطة.