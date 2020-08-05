في أحدث فصول سلسلة الحرائق والانفجارات التي تضرب إيران، أعلن تلفزيون الملالي أن حريقاً اندلع في منطقة صناعية قرب العاصمة طهران أمس (الثلاثاء). وقال: «إن الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح.. لا يوجد قتلى أو جرحى.. رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء الحريق».وكان رئيس خدمات الإطفاء والسلامة ببلدية الأحواز إبراهيم قنبري أعلن وقوع حريق في المجمع القضائي في منطقة خرمكوشك، الواقعة شرقي مدينة الأحواز. وقال قنبري إن أحد الفروع القضائية للمجمع التهمته نيران شديدة وتصاعد منه الدخان. وأضاف أنه عندما تم إجلاء الموظفين والمراجعين من المجمع وُجدت امرأة مختنقة جراء الدخان وأنقذها رجال الإطفاء وسلموها إلى خدمات الطوارئ للعلاج.