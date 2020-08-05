جددت إثيوبيا خلال الاجتماع الثلاثي التزامها بنتائج مرضية لجميع الأطراف، وعلى وجه السرعة. وأكدت في بيان أمس (الثلاثاء)، الاتفاق على استمرار المفاوضات لأسبوعين، واجتماعات الخبراء، بهدف التركيز على القضايا العالقة في اليومين القادمين.ونوه وزير الري الإثيوبي إلى التقدم في المفاوضات منذ بدء رعاية الاتحاد الأفريقي لها. وتأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن الإجراء الأحادي من قبل أديس أبابا قبل الاتفاق بين الدول الـ3 حول سد النهضة «أمر يثير المخاوف». ورحب بتقرير الخبراء، معتبرا أن الحلول التي قدمها يمكن أن تمثل أساسا لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف. وطالب بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات حاسمة، مع إعطاء دور أكبر للمراقبين من أجل تقريب وجهات النظر.