تتّجه الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» وعلى متنها نحو 250 جندياً إلى البحر المتوسط، للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي «إيريني»، التي بدأت في مطلع مايو الماضي لمراقبة حظر التسليح الأممي في ليبيا. ورجّحت البحرية الألمانية أن تصل السفينة إلى المتوسط في منتصف الشهر الجاري، وستبقى في المنطقة حتى 20 ديسمبر القادم، وفقاً للخطط الراهنة.ورغم أنّ مهمة «هامبورغ» الأساسية ليست إنقاذ المهاجرين، إلا أنّه من المتوقّع أن تساهم أيضاً في عمليات الإنقاذ والإغاثة.يأتي ذلك فيما أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، جاهزية قواتهم لصد أي محاولة تعرض تشنها فصائل الوفاق المدعومة من تركيا.