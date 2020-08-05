بيروت مدينة منكوبة، هذا باختصار هو حال العاصمة اللبنانية بعدما هزها انفجار كبير وصلت ارتداداته إلى محيطها، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في أرجائها والمرفأ ومطار بيروت الدولي وعدد ضخم من الأبنية أمس (الثلاثاء). كما أسفر الانفجار عن سقوط قتلى ومئات الجرحى. ووقع المئات من المصابين في أنحاء العاصمة كافة، وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر. ومن بين القتلى الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان عقب إصابته في رأسه داخل البيت المركزي للكتائب.ووفقاً لرواية الأجهزة الأمنية اللبنانية، فإن انفجارا وقع في العنبر رقم 12 وهو مستودع للمفرقعات، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. فيما أكدت المعلومات الأولية وفقاً لمراقبين أمنيين أن الانفجار عبارة عن عمل إرهابي. فيما تناقلت مواقع إلكترونية عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنه تم استهداف أسلحة لـ(حزب الله) في مرفأ بيروت، في وقت نفى وزير خارجية إسرائيل أية علاقة بالانفجار. وتحدث شهود عيان عن انفجار حصل في سفينة ترسو في ميناء بيروت.لكن مصادر مطلعة مقربة من (حزب الله) نفت عبر وسائلها الإعلامية كل ما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في المرفأ. وقد أوعز وزير الصحة الدكتور حمد حسن لجميع المستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة. ونقلت قناة (إل.بي.سي) عن حسن قوله: «حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا» جراء الانفجار.وتحدثت تقارير عن انفجار كبير في ميناء بيروت، تبعه انفجار أضخم. وتأكد في وقت لاحق أن ما حدث في الميناء عبارة عن انفجارين متتاليين. وأفادت معلومات أولية بأن الانفجار ناجم عن مادة «تي. إن. تي» شديدة الانفجار، التي وصلت إلى المرفأ بعد فتحه إثر إغلاقه 5 أيام بسبب كورونا. ويأتي الانفجار قبيل صدور الحكم (الجمعة) في اغتيال رفيق الحريري في 2005.من جهته، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب الحداد الوطني اليوم (الأربعاء) على ضحايا الانفجار. وجال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في المرفأ، وقال إن ما يتم تداوله بأن الانفجار ناجم عن المفرقعات أمر يثير السخرية. وأضاف: «لا يمكن استباق التحقيق لكن يبدو أن هناك مواد مخزّنة منذ سنوات وكلمة مفرقعات تثير السخرية. هناك مواد شديدة الانفجار». كما تفقد محافظ بيروت مروان عبود مكان وقوع الانفجار في المرفأ، كاشفاً عن فقدان الاتصال بعناصر من فوج إطفاء بيروت في مكان الحريق. وأكد أن بيروت تحولت مدينة منكوبة وهناك دمار كبير، لافتاً إلى أن ما حصل غير مسبوق.