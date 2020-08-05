ها هو كوفيد-19 يقترب من 18.5 مليون إصابة حول العالم. وفيما يعلق كثيرون آمالاً عريضة على ظهور دواء أو لقاح يضع حداً للجائحة؛ أكدت منظمة الصحة العالمية الليلة قبل الماضية أنه ليست هناك «طلقة سحرية» تستطيع أن تعالج الوباء. وقال مديرها الإثيوبي الجنسية الدكتور تادرس غيبرسيوس إن العلماء قد لا يتوصلون إلى لقاح ناجع. وقطع بأن الحل الوحيد المتاح حالياً هو وقف بؤر التفشي الفايروسي من خلال تكثيف الفحوصات، وتعقب المخالطين، وتنفيذ مشاريع العزل. وقالت كبيرة خبراء الأوبئة لدى المنظمة الدكتورة ماريا فان كيرخوف إن كوفيد-19 يقتل 0.6% من مرضاه، أي شخصاً من كل 176 مصاباً، وهو عدد يفوق كثيراً ضحايا الإنفلونزا الموسمية. وبلغ عدد الوفيات عالمياً أمس 697287 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 18.45 مليون بعد ظهر الثلاثاء. وطبقاً للتقديرات التي بنت عليها منظمة الصحة العالمية تحليلاتها، فإن العدد الحقيقي للمصابين بالفايروس قد يصل إلى 115 مليوناً وعلى رغم إعلان شركات ودول أنها أوشكت على بدء إنتاج لقاح ضد كوفيد-19، إلا أن العلماء حذروا مراراً من الإفراط في التفاؤل، ومن أن اللقاح لن يتوافر قبل مطلع سنة 2021. وقال غيبرسيوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف، إنه ليس هناك حل سحري، وقد لا يأتي ذلك الحل السحري على الإطلاق! وكان البؤس أمس أشد على الدول التي تتصدر العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات. وذكرت رويترز أمس أن أمريكا اللاتينية تعدت حاجز 5 ملايين إصابة، معظمها في البرازيل. وعدّت ذلك مؤشراً بالغ الخطورة. وفي أستراليا استفحل التفشي الوبائي في مقاطعة فكتوريا. وأعلن رئيس وزراء المقاطعة دانيال أندروز أمس أن الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم، وأُلزموا بعزل أنفسهم في بيوتهم، محظور عليهم الخروج لممارسة رياضة المشي. وحذر من أن من يخالف التعليمات سيخضع لغرامة تبلغ 4957 دولاراً أسترالياً (3500 دولار أمريكي). وأضاف أنه في حال اتسم المخالف بالأنانية، وضبط وهو ذاهب لعمله على رغم إصابته، فسيؤخذ إلى المحكمة، حيث ستفرض عليه غرامة تصل إلى 20 ألف دولار. وأكد أن قوات الجيش الأسترالي والكوادر الصحية ستطرق أبواب منازل الخاضعين لأوامر العزل لضمان تقيدهم بالإرشادات. وكشف أن تلك القوات طرقت أبواب 3 آلاف منزل في العاصمة ملبورن، ولم تجد أكثر من 800 شخص يفترض أنهم قيد العزل. وفي طهران، قال تلفزيون نظام الملالي أمس إن شخصاً يموت بكوفيد-19 كل 7 دقائق. وتقول السلطات هناك إن عدد الوفيات يبلغ 17405 بحسب أرقام الإثنين. لكن هيئة الإذاعة البريطانية قالت إن العدد أكبر من ذلك بكثير. وأعلنت نيوزيلندا أنها لم تسجل أية إصابة جديدة، وأن لديها 22 حالة يخضعون للعزل الصحي.