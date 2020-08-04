ضبطت بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 87 مخالفا من العمال يمتهنون الذبح العشوائي في أيام العيد. وقال رئيس البلدية فيصل عبدالهادي القحطاني إن عمليات الذبح كانت تتم في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية، وباستخدام أدوات ملوثة ودون فحص طبي للذبيحة، مؤكدا أن البلدية ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات مع إحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة. وأشار القحطاني إلى أن الذبائح خلال أيام العيد في المسلخ المؤقت والمطبخ المرخص له بالذبح وفق الضوابط والاشتراطات الصحية بلغ عددها 453 ذبيحة.وفي مكة المكرمة، أغلقت بلدية العتيبية 6 محلات غذائية مخالفة ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية. وأوضح رئيس بلدية العتيبية مصطفى علي عيد أنه تم رصد المحلات من قِبَل مراقبي البلدية، إثر جولات رقابية، مبينا أن الجولات الميدانية أسفرت عن رصد العديد من الملاحظات، أبرزها انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية.كما نفذت بلدية العمرة حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية، وأوضح رئيس البلدية حمدي إسماعيل قدح أنه تم إغلاق معمل معجنات مخالف، بسبب سوء تداول المواد الغذائية، وتدني مستوى النظافة العامة، مشيرا إلى إتلاف 70 كلغم من اللحم المفروم، و15 كلغم من الخضروات لسوء التخزين، و55 كلغم من العجين.وضبطت بلدية العزيزية مستودعاً مخالفاً في بدروم عمارة سكنية، وتم التحفظ على ما فيه من مواد، وإغلاقه فوراً.