طورت بلدية عريعرة حديقة مركز أم ربيعة لتصبح أول حديقة صحية مكتملة العناصر، وذلك بزيادة مساحة المسطحات الخضراء إلى أكثر من 5 آلاف متر مربع مزودة بشبكة ري ذاتية، وإنشاء مضمار رياضي تفاعلي بطول 400 متر، وتطوير الملعب الرياضي، إضافة إلى ملاعب اللياقة البدنية وملعب حديث للأطفال مزود بمظلة واقية من أشعة الشمس، كما تم إنشاء أول ممر صحي من الأحجار النهرية التي تسهم في إعادة تنشيط الدورة الدموية وتخفيف الضغوط. وأوضح رئيس بلدية عريعرة المهندس أحمد الغامدي أن مفهوم الحدائق الصحية لا بد أن يضم العناصر المختلفة التي تعزز الممارسات الصحية التي تحقق أحد معايير جودة الحياة وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان.