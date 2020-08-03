واصلت بلدية أبرق الرغامة في جدة حملاتها لإلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الصحية لمنع انتشار فايروس كورونا وأنذرت 14 محلاً من صوالين الحلاقة التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية من إجمالي 21 موقعاً شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها. وأفاد رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد القحطاني، بأن الفرق الميدانية أغلقت ثمانية من الصوالين المخالفة للإجراءات الاحترازية بالنطاق، مؤكداً أن المتابعة مستمرة لمتابعة تطبيق التقيد بالإرشادات الصحية العامة، وتشديد الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة.