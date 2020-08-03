سيطرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض فجر أمس (الأحد)، على حريق شب في مستودعين متجاورين في حي المصانع. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض تلقي مركز التحكم والتوجيه بلاغا حول حريق في حي المصانع، لتنتقل فرق الدفاع المدني للموقع واتضح أن الحريق في مستودعين متجاورين، ونظراً لنوع نشاط أحد المستودعين في صناعات البلاستيك، والآخر مستودع إطارات، نتج عنه تصاعد لهب وأدخنة بكمية عالية، وبذل رجال الدفاع المدني جهودا مضاعفة في عملية احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات، وما زالت إجراءات التحقيق حول أسباب الحادثة قائمة.