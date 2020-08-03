أغلقت بلدية أجياد بالعاصمة المقدسة، 3 مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية، وأوضح رئيس البلدية المهندس بندر آل زيد، أن المخالفات المرصودة على المطاعم تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخل المطاعم، مشيراً إلى إتلاف 40 كيلوغراماً من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين. وأكَّد أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن كافة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.