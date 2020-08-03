استقبلت المسالخ الرئيسية في جدة في أول أيام العيد أكثر من 10874 ذبيحة وسط إجراءات احترازية يتم تطبيقها لأول مرة لمنع تفشي فايروس كورونا.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني جاهزية المسالخ الرئيسية لاستقبال المواطنين والمقيمين، إذ تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ الواقعة بنطاق محافظة جدة ورفع طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ووضع لوحات توعوية عن فايروس كورونا وطرق الوقاية منه، يتم توزيعها على صالات الزبائن وبوابات دخول العاملين وعند مداخل المسالخ، كما تم إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع المرافق، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات الانتظار، وتوفير مقاعد انتظار للجلوس خارج الصالات.وشدد على أنه يتم تكثيف الجولات الميدانية من قبل البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام على المطابخ التي يسمح لها سنوياً بالذبح خلال أيام «10، 11، 12، 13» من شهر ذي الحجة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية وقبل منحها الترخيص بالذبح.