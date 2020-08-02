أكد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة معين عبدالملك، أمس (السبت)، حرص الجميع على المضي في تنفيذ الآلية المتوافق عليها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والبدء فعليا بذلك من خلال تكليف رئيس الوزراء وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، تمهيدا للانتقال للخطوات اللاحقة وفق الجدول الزمني المحدد. وأشاد بالجهود الكبيرة والدعم اللامحدود من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية للحفاظ على هويتها العربية وإجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية، لافتا إلى جسامة التحديات الماثلة أمام الحكومة الجديدة والإرادة السياسية القوية بدعم من الأشقاء والأصدقاء لتجاوزها وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار والسلام الذي ينشده، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء اليمني من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، الذي قدم له التهنئة بالثقة التي نالها لتشكيل الحكومة الجديدة، والدور المعول على حكومة الكفاءات السياسية الجديدة ورئيسها في توحيد الصف الوطني اليمني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. وثمن الحجرف الجهود التي بذلتها المملكة في التوصل إلى آلية لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وعودته القوية عضوا فاعلا في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مرجعيات الحل السياسي الـ3 المتوافق عليها.