أطلقت رابطة العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشروع (كبش العيد) في باكستان بحضور وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ، ونائب رئيس البعثة بسفارة السعودية لدى باكستان محمد العنزي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين. وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان سعد مسعود الحارثي أن مشروع كبش العيد الذي تم تدشينه يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها الرابطة كل عام في عدد من دول العالم بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدول، إذ يتم ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المستفيدين من الفقراء والمحتاجين.من جانبه، رفع وزير التعليم لإقليم بنجاب راجه راشد حفيظ الشكر باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما تقدمه المملكة من دعم متواصل للمحتاجين في باكستان. وثمن جهود رابطة العالم الإسلامي وعلى رأسها الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على جهودها المميزة في مجال العمل الإنساني، واستشعارها بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني.