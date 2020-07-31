سجلت وزارة الصحة أمس (الخميس) 2629 حالة تعافٍ إضافية من فايروس كورونا المستجد المسبب لوباء «كوفيد 19» في السعوديةمقابل 1629 إصابة جديدة و26 حالة وفاة. وطبقا لإحصاء الوزارة، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 274.219 حالة، منبينها 40.179 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2044 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 231.198 حالة، وارتفعت حصيلة الوفياتإلى 2842 حالة وفاة. وأفادت الصحة بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، وبأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.وتصدرت الهفوف حالات الإصابة أمس بـ(137)، الرياض (114)، المذنب (71)، الدمام (66)، نجران (63)، المدينة المنورة (60)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافيفقد جاءت كالتالي: الرياض (317)، جدة (266)، الطائف (182)، الدمام (121)، الهفوف (99)، المبرز (96)، مكة المكرمة (94)، أبها (80)، خميس مشيط (80)،نجران (77)، المدينة المنورة (74)، حفر الباطن (62)، بريدة (58)، الخبر (56)، القطيف (55).