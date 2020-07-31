من خلال مراكزها المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة تنظر الجوازات في مخالفات غير النظاميين، وإصدار العقوبات والقرارات الإدارية بحقهم عبر اللجان الإدارية الموسمية وذلك في مراكز مداخل مكة الأربعة، الشميسي، الكر، التنعيم ومركز البهيتة.وتركز المديرية العامة للجوازات على ناقلي الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح تخولهم دخول مكة لأداء فريضة الحج، وتتم محاسبة هؤلاء طبقاً لأنظمة وتعليمات الحج وإصدار القرارات بحقهم. وفي المرة الأولى يعاقب المخالف بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شخص مخالف يتم نقله وترحيل الناقل إن كان وافداً بعد أن تطبق بحقه العقوبة ومنعه من دخول المملكة، كما تتم المطالبة القضائية بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة ملكيتها للناقل أو للمتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بمرتكب المخالفة وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية ويعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 25 ألف ريال عن كل شخص مخالف يتم نقله، وترحيل الناقل إن كان وافداً والمطالبة القضائية بمصادرة المركبة، والتشهير بالمخالف. وفي المرة الثالثة تزيد مدة السجن لتصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل شخص مخالف يتم نقله، وترحيل الناقل إن كان وافداً بعد تطبيق العقوبة والمطالبة القضائية بمصادرة المركبة، والتشهير بالمخالف والإعلان عن هذه العقوبات في وسائل الاعلام. وأكدت الجوازات أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق كافة الأنظمة بكل حزم.