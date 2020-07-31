شكل الطوق الأمني على مداخل مكة المكرمة عاملا مهما في ضبط مخالفي الحج والرصد السري للاستراحات والجبال والأودية المحيطة لمنع التسلل. ونفذ الطوق عناصر من شرطة منطقة مكة المكرمة التي استحدثت 32 نقطة منع على مشارف مكة والمشاعر المقدسة وجميع الطرق المؤدية لها.وأوضح قائد مهمات شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد سعد العتيبي أن منطقة الطوق الأولى بها 11 نقطة ضبط أمني في العزيزية والمنطقة المحيطة بها، والثانية بها 11 نقطة على مشارف مزدلفة، والثالثة تتضمن 9 نقاط ضبط أمني على مشارف عرفة، والرابعة تتضمن تحريك دوريات لضبط المخالفين وتقع في منطقة النورية والأحياء المجاورة لها.وبين أنه جرى استحداث طوق أمني على الطرق غير المعبدة المحيطة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع تسيير دوريات أمنية مستمرة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة المكرمة لرصد المخالفين وتطبيق التعليمات بحقهم.وأوضح العتيبي أن هناك رصداً أمنياً سرياً للاستراحات والجبال والأودية لمنع التسلل إلى المشاعر المقدسة، كما جرى تكثيف الوجود الأمني في مواقيت الإحرام «الجحفة، يلملم، قرن المنازل، وادي محرم» لمنع مخالفة تعليمات الحج.ولفت قائد مهمات شرطة منطقة مكة المكرمة النظر إلى أن جميع النقاط تتوفر بها أجهزة تقنية متطورة لرصد المخالفات والأشخاص المخالفين لنظام الحج.