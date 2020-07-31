أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أن مشعر عرفات شهد توزيع الحجاج على أفواج ولكل فوج خيمة مخصصة وفق البروتوكولات الصحية، ‏9 أمتار مربعة لكل حاج داخل الخيمة المجهزة بكل ما يحتاجه الحاج من المشروبات والمأكولات أو شاحن الجوال وموقع الجلوس والنوم أو الراحة.وأضاف الشريف أن المخيمات مكيفة بفريون ومقاومة للحريق وفق مواصفات الدفاع المدني، فيما روعي تقسيم المخيمات إلى مناطق لمنع الاختلاط، كما روعيت خطط الطوارئ عند الحاجة، مع تخصيص مواقع للتجمعات وخطط إخلاء وزراعة جميع المخيمات لتلطيف الأجواء والتبريد على الحجاج. وكانت عمليات تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات بدأت عقب تناولهم الإفطار ما بين الـ9 والـ10 صباحا، وتوجيههم نحو مسجد نمرة مباشرة لأداء صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة يوم عرفة، ومن ثم نقلهم إلى مخيماتهم في عرفات.