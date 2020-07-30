وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية من نشر المرتزقة الأجانب في المنطقة المشتعلة، يعكف عدد من النواب الأمريكيين على تقديم مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في تأجيج الحرب في ليبيا. وكشفت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية، أمس (الأربعاء)، مشروع القانون الذي يتم تحضيره في مجلس النواب تحت عنوان «قانون الاستقرار الليبي» الذي يتوقع صدوره عن لجنة الشؤون الخارجية هذا الأسبوع. وأكدت أنه سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون 6 أشهر، ما يمنح البيت الأبيض مساحة كبيرة لإلغاء تأشيرات الدخول أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية لمنع روسيا وتركيا من إقامة جسر فوق البحر الأبيض المتوسط.وقال أحد مساعدي مجلس النواب المطلعين على التشريع للمجلة: لا نريد أن تقيم روسيا موطئ قدم في ليبيا، يهدد الناتو وأوروبا. وأضاف أن الرئيسين التركي رجب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين يتراجعان عند التلويح بالعقوبات.يذكر أن مشروع القانون طُرح لأول مرة في مجلس النواب العام الماضي من قبل النائب الديموقراطي تيد دويتش، وفي مجلس الشيوخ من قبل السيناتور الديموقراطي كريس كونز، ويدعو إلى اتخاذ قرارات صارمة ضد منتهكي حقوق الإنسان ولصوص النفط في ليبيا. ويسعى الكونغرس لحمل إدارة ترمب على اتخاذ إجراءات ضد موسكو وأنقرة بسبب أخطائهما في السياسة الخارجية، لاسيما في ليبيا.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت الأسبوع الماضي، أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي.وأوضحت في تقرير خاص بعمليات محاربة الإرهاب في أفريقيا، أن تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع الليبي إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق.ورجحت أن تكون التعزيزات القادمة من تركيا قد لعبت دورا في تقدم «الوفاق» في مايو الماضي على تخوم طرابلس.