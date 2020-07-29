بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك المغرب محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لمحمد السادس، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لملك المغرب محمد السادس بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك المغرب، راجياً لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.