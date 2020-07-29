صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.من جهته، أكد الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية المهندس بندر الخزيم، لـ«عكاظ» استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحجاج، منها الترجمة الفورية المتزامنة لخطبة عرفة لتبث عن طريق التطبيق الإلكتروني على الأجهزة الذكية بعشر لغات؛ الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الملاوية، الأوردية، الصينية، التركية، الروسية، الهوساوية والبنغالية إلى جانب العربية.وأكد أن زيادة عدد التراجم في هذا العام جاءت بسبب الأوضاع الراهنة في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا ولأهمية ترجمة خطبة عرفات وإفادة المسلمين منها على مستوى العالم، وأضاف أن وكالة الترجمة والشؤون التقنية حرصت على عدم حصر البث عبر نطاق محدود داخل مشعر عرفة وإتاحته للاستماع من أي مكان في العالم، وذلك للمساعدة في التباعد وعدم تقارب الأجساد، وعدم توزيع سماعات في يوم عرفة، لضمان عدم انتقال السماعة الواحدة بين أكثر من حاج، مع إيقاف توزيع المطبوعات التعريفية ببث ترجمة الخطبة والاعتماد على الوسائل التقنية. وأوضح الخزيم أن خطة ترجمة خطبة عرفة لهذا العام ترتكز على محاور أساسية، كالتقني ويقصد به التقنيات المقترحة لبث المحتوى بما يضمن جودة الصوت ووضوحه وسهولة استقباله، مع ضمان استمرارية البث تحت مختلف الظروف مثل زيادة أعداد المستمعين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاستماع للبث إلى 50 مليون مستمع.