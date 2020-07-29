أطلق وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالرياض مساء أمس الأول (الاثنين) البرنامج الدعوي «حج بسلام وأمان» للعام 1441. وقال إن هذا العام الذي تعاني فيه أغلب دول العالم من تفشي فايروس كورونا، قامت المملكة بأعمال عظيمة مشكورة غير مسبوقة في مواجهة الوباء والحد من انتشاره وخدمة الإنسان والحرص على سلامته. مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذته المملكة بعدم تعطيل فريضة الحج وقصر إقامته هذا العام على أعداد محدودة جداً للراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة في ظل جائحة كورونا، جاء للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم، وحتى يكون هذا الحج بشكل آمن صحياً بما يتوافق مع متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية، وقد نال هذا القرار استحسان المسلمين في جميع أنحاء العالم.وجدد وزير الشؤون الإسلامية التأكيد على أن تدشين برنامج «حج بسلام وأمان»، يأتي انطلاقاً من مسؤولية الوزارة ورسالتها السامية في الدعوة والإرشاد، وخدمة ضيوف الرحمن. يشار إلى أن البرنامج يشارك فيه عدد من العلماء والدعاة وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات السعودية.