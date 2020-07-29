أوضحت الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطتي التبريد «أجياد» و«الشامية» أنه في ظل ظروف الحج الاستثنائي ستخفض القدرة التبريدية الإجمالية للمسجد الحرام إلى النصف، بما يقارب 80 ألف طن تبريد بواسطة 63 مبرداً موزعة بين المحطتين. وتبلغ القدرة التبريدية الإجمالية لمحطتي التبريد 159 ألف طن تبريد. وتعد محطة الشامية أحد أكبر محطتي تبريد من نوعها في العالم، وتتميز بالمرونة والفعالية والدقة، إلى جانب عمرها الافتراضي، الذي يتراوح ما بين 40-50 عاماً، وخفض الاستهلاك السنوي للطاقة إلى نحو 30%، علاوة على خفض معدلات الصوت. ومن خصائص مبردات المحطة احتواؤها على «تحكم ذكي»؛ يُمكّنها من تقدير معدل الازدحام داخل المسجد الحرام، عن طريق حساب الفرق بين درجة حرارة الماء الذي يتم ضخه إلى الحرم والعائد منه، وتقدم المحطة حلول تبريد مستدامة؛ إذ يستخدم مبرداتها نظام تبريد باستخدام المياه، بوسيط تبريد صديق للبيئة.