أكدت وزارة التجارة لـ«عكاظ» أنها تنسق مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية لتنظيم جولات رقابية مشتركة على أسواق بيع المواشي في مناطق المملكة كافة لرصد الأسعار وتحليلها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ولفتت التجارة إلى أنها تعمل على ضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، والتنسيق مع الموردين لزيادة المعروض من المواشي لضمان استقرار الأسعار، خصوصاً مع الارتفاع المتوقع في الطلب في الفترة الحالية.يشار إلى أن أسواق المواشي في المملكة تشهد مع قرب حلول عيد الأضحى نشاطاً كبيراً في شراء الأضاحي وارتفاعاً في الأسعار في مثل هذا التوقيت من كل عام.