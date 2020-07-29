نفَّذت بلدية القطيف 281 جولة خلال الأسبوعين الماضيين تم خلالها زيارة 1066 محلاً وإغلاق 17 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية كافة على المحلات التجارية والغذائية كافة.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحسيني، أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للوقاية من فايروس كورونا، مؤكداً أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.وأشار الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ 281 جولة، وتمت مصادرة 775 كجم من المواد الغذائية، وفرض غرامات على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، عدم وجود ترخيص، تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، عدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.