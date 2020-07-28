أغرقت السيول الراكدة (الإثنين) عدداً من شوارع الطائف الرئيسية، واحتجزت عشرات المركبات.



ورصدت «عكاظ» السيول تداهم عدداً من الأحياء مثل أم العراد والوسام والمنتزه وشهار والحدائق وأم السباع وشارع السداد والشرفية والحوية ووسط المحافظة، واخترقت عدداً من الشوارع.



ووعد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمعالجات جذرية، مؤكداً لـ«عكاظ» أنه وقف بنفسه على خمسة مواقع تعاني ضعفاً في التصريف وستكون معالجتها جذرية كما ستتم مضاعفة المناهل في عدد من المواقع، مضيفاً أن كميات المياه كبيرة جداً تجاوزت الطاقة الاستيعابية لعدد من العبارات.



وحول ما شهده حي المنتزه، أشار إلى أن العبارة بالفعل صغيرة ولكن تؤدي التصريف بشكل أحسن.



يذكر أن الطائف تشهد منذ أيام أمطاراً غزيرة، تضررت منها عشرات المركبات التي ظهرت بشكل طافح على سطح المياه، وتضررت الحركة المرورية في عدد من الأنفاق والشوارع، ونجح الدفاع المدني في فك احتجاز 30 مركبة.