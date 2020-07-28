قفزت أسعار الأضاحي في منطقة جازان بداية الأسبوع الجاري بنسبة 70% مقارنة مع أسعارها قبل نحو أسبوعين.وأجمع عدد من تجار المواشي على أن الأسعار ستشهد ارتفاعات جديدة خلال الأيام القادمة، خصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى، تصل إلى 100%. وقال عبدالوهاب ناشب ويحيى جابر مشهور: مع قرب عيد الأضحى ترتفع أسعار الأغنام البلدي بالأسواق الشعبية في المنطقة، وتشهد غلاء لا مبرر له. وأكد فهد عبده مشهور أن الإقبال الشرائي في هذه الأيام يعود إلى قرب حلول عيد الأضحى، الذي يتم خلاله استهلاك أعداد من الذبائح ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغنام البلدي ليتراوح سعرها ما بين 1200 إلى 2000 للرأس الواحد، موضحاً أن هذا المبلغ فيه تكلفة كبيرة. أما عبده جابر وموسى الفيفي ومحمد جابر فأوضحوا أن شريحة كبيرة من الزبائن تفضل الأنواع الأخرى كالسواكني والحري والنعيمي حيث تتراوح أسعارها بين 1300 و2000 ريال للرأس الواحد، وهذه الأنواع متوفرة بشكل كبير في الأسواق بسبب ازدياد الطلب عليها وانخفاض أسعارها مقارنة بالأغنام البلدي. وأوضح أحمد عبده (بائع مواش) أن «تربية الأغنام البلدي تحتاج إلى مجهود وعمل شاق، لذلك يحب أهل المنطقة هذا النوع من المواشي. ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار لكوننا نربيها لأشهر طويلة».