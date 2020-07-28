رصدت «عكاظ» في جولتها أمس (الإثنين) على سوق المواشي في منطقة تبوك وفرة الأضاحي بكافة أنواعها وسط توافد عدد من الزبائن.وقال أبو عبدالله (بائع مواش) لـ«عكاظ» إن الأضاحي يتم جلبها من مناطق الشمال كعرعر والجوف، مشيراً إلى أن الأسعار تتراوح ما بين 1300- 2000 ريال. وأضاف أن سعر النعيمي يتراوح ما بين 1500-1800 ريال، فيما يبلغ سعر النجدي 1800-2000. من جهتها، أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، وأتاحت الفرصة لأصحاب المطابخ للحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمة «ذبح الأضاحي» لعام 1441، وذلك خلال الأيام 10-11-12-13 من شهر ذي الحجة الجاري وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين. وأكدت «الأمانة» في بيان صحفي لها جاهزيتها لرفع درجات الاستعداد بجميع المسالخ، وبأعلى طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط، والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فايروس كورونا وطرق الوقاية.