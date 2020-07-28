شهدت أسواق الماشية في جدة ارتفاعا في الحركة الشرائية وإقبالا لشراء الأضاحي، واكبها توفر المعروض وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية بتجهيز السوق وتنظيفها ومنع تجاوزات ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش، ومنع البيع العشوائي خارج السوق.ورصدت «عكاظ» زيادة الإقبال على شراء «الحريات» التي راوحت أسعارها بين 1100 و1700 ريال، فيما راوح سعر «السواكني» بين 900 و1200 ريال، وأسعار «النعيمي» بين 1400 و1900 ريال، كما راوحت أسعار الماعز بين 1600 و2200 ريال، وتفاوتت أسعار «البربري» ما بين 500 و800 ريال. وشهد هذا العام لأول مرة توفر الأغنام الرومانية والإسبانية التي سجلت ارتفاعا اعتبره البعض مبالغا فيه ليصل سعرها إلى 900 ريال، فيما واصلت أغنام النجديات غيابها عن السوق المحلية في جدة، التي استقبلت أعدادا محدودة تفاوتت أسعارها بين 1800 و2600 ريال.