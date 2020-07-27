تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، تقديم النسخة الثالثة من برنامج «وطننا أمانة».وقدم البرنامج حتى الآن، 4 حلقات شملت كلمات توجيهية قدمها

الخبير الأمني الاستراتيجي الأمير الدكتور عبدالله بن خالد آل سعود، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله التركي، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله خنين، والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمستشار في الديوان الملكي

الدكتور عبدالله الربيعة، فيما سيُقدم البرنامج خلال الفترة القادمة عدة حلقات، مع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، وعضو مجلس الشورى وقائد كلية الملك فيصل الجوية سابقاً اللواء الطيار الركن عبدالله السعدون، وممثل مركز الحرب الفكرية العقيد الركن عبدالله الهاجري.



من جانبه أوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر الوادعي، أن البرنامج يأتي في سياق الجهود لتعزيز قيمة الاعتدال وصناعة الوعي الفكري.