«لن تتجاوز حدود العاصمة المقدسة دون تصريح»..عبارات صارمة، اتخذها رجال الأمن شعارا لهم في حج هذا العام لمنع دخول غير المصرح لهم، وتنبيه الجميع بأن العقوبات النظامية ستطال كل من يخالف التعليمات التي وضعتها الجهات المعنية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا المستجد. ورصدت «عكاظ» في جولة ميدانية أمس (الأحد) بالصورة انتشار مئات من رجال الأمن على كافة المواقع المؤدية إلى مكة المكرمة وعلى المداخل والطرق السريعة والداخلية لتعقب وملاحقة المخالفين، وبدت على امتداد طرقات العاصمة المقدسة الجاهزية الأمنية التي ترصد الحركة على الطرق والأودية والمداخل، فيما تفرغت نقاط الفرز والتفتيش في كافة المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة لرصد تحركات المواطنين والمقيمين ومنع كل من يحاول الدخول بلا تصريح. وفي نقطة تفتيش الكر - الطائف وقفت «عكاظ» على جاهزية واستنفار دوريات أمن الطرق والرصد الكامل لكافة سالكي الطريق من خلال قوة متخصصة ومتدربة.وطبقت الفرق الميدانية في نقطة تفتيش الكر كافة الاحترازات الصحية من الكمامات والمعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع التعامل السلس مع مئات العابرين.