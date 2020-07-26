تسببت الأمطار التي هطلت على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة أمس الأول في احتجاز 30 سيارة ومركبة في طرق وأنفاق محافظة الطائف، وأدت لإغلاق طريق الكر أمام الحركة المرورية. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني لـ«عكاظ» استعداد الإدارات العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والجموم منذ وقت مبكر لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار، وذلك بتكثيف وجود دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسية، مشيراً إلى هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف، ما أدى لتجمع المياه بمنسوب عالٍ في عدد من النقاط. وأضاف، تلقت مديرية الدفاع المدني 30 بلاغا عن احتجاز مركبات في التجمعات المائية في عدد من المواقع، وعند مباشرتها اتضح وجود ركاب في 14 مركبة تم إخراجهم بصحة جيدة، والبقية لم تسجل احتجاز بشري. واشتكى عدد من أهالي وادي جليل بالطائف، من الطريق الذي تسببت السيول في عزلهم واحتجازهم، حيث إن الطريق زراعي ومسار واحد وبلا عبارات تصريف. ورصدت عكاظ احتجاز العشرات، فيما جازف عدد منهم بعبور طرق ترابية للنفاذ. وذكر كل من: حميد محمد الروقي، محمد حميد العضياني ، خالد محمد العتيبي ، نايف فلاج الروقي، غزاي عبدالله العتيبي، وعبدالمحسن الحارثي محمد حميد، أن الطريق يخدم اكثر من ١٣ قرية ويصل إلى الطائف الجديدة ومشاريع المطار الدولي ومخططات وزارة الإسكان وواحة التقنية، مطالبين بإيجاد الحلول السريعة لهذا الطريق.