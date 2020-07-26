بحث أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال آلية معالجة الانقطاعات الكهربائية بالمنطقة والحلول العاجلة لتلافيها، واستعرض عمل شركة الكهرباء بالمنطقة، ومشاريعها الجاري تنفيذها، والجاري طرحها وترسيتها وميزانياتها المعتمدة، وناقش المعوقات التي تواجه تنفيذ أعمال الكهرباء والحلول العاجلة لها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء، بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي. واطلع الأمير تركي بن طلال على المشاريع الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز في كل مشروع، إضافة إلى المعتمدة في ميزانية العام 2020، ويبلغ عددها الإجمالي 31 مشروعا بتكلفة 3.9 مليار ريال، كما استعرض المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الأخيرة والبالغ عددها 40 مشروعا بقيمة 3.2 مليار ريال.