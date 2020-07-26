وجّه نائب أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية الأمير سعود بن خالد الفيصل، بسرعة إنجاز مشروع قيادة التحكم المروري والإشارات الإلكترونية الرقمية الذي بلغت نسبة إنجازه 95%، مشدداً على أهمية إعداد الحلول السريعة لمعالجة المواقع والتقاطعات المرورية الخطرة، وإعداد برنامج توعوي وتثقيفي مُكثّف عن أساسيات القيادة الآمنة على مستوى المنطقة ورصد مؤشرات الأداء لدى الجهات الحكومية المرتبطة بهذا المجال، وتعزيز الاستفادة من البرامج الرائدة المختصة في جوانب السلامة المرورية. وبحث خلال ترؤسه اجتماع لجنة السلامة المرورية عبر الاتصال المرئي المؤشرات والإحصاءات الخاصة بحالة السلامة المرورية والتحديثات المستمرة التي ترصد تقييم أوضاع الحالة المرورية على مستوى المنطقة، واستعرض مستجدات أوضاع المدرسة الجديدة لتعليم القيادة النسائية بالمدينة المنورة ومشاريع مبادرات السلامة المرورية والتقارير الخاصة بالطرق الرابطة بمنطقة المدينة المنورة.