أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة 84 منشأة مخالفة، وحررت 663 إشعارا ومخالفة، من بينها 26 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وذلك خلال 2203 جولات ميدانية نفذتها الأسبوع الماضي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.كما سحبت الفرق الميدانية 314 عينة غذائية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، ونفذت فرق النظافة والإصحاح البيئي 434 جولة تم خلالها تعقيم وتطهير 38 موقعا و8303 آليات ومعدات، باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات. فيما أزالت فرق النظافة 11149 طنا من المخلفات المنزلية، ورفعت 38864 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.