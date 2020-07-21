حذر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، رئيس النظام رجب طيب أردوغان، من الصدام مع مصر في ليبيا، مؤكداً أنه ليس في صالح تركيا. ودعا رئيس حزب المستقبل المعارض للعمل على تفادي هذا الصدام المتوقع بين القاهرة وأنقرة. وخاطب حليف الرئيس التركي السابق وخصمه اللدود في الوقت الحالي أردوغان قائلاً: «فلتجلس وتتحدث مع مصر إذا لزم الأمر».ونقل موقع «تركيا الآن» أمس (الإثنين)، عن داود أوغلو قوله في حوار تلفزيوني: «لا بد أن أتحدث عما يجري وراء الكواليس. مواجهة بين مصر وتركيا في ليبيا لن تكون جيدة من أجل تركيا. لكن ليس من الصواب أن ننسحب من ليبيا لأن مصر أو غيرها أرادت ذلك. يجب استخدام قدرة تركيا بحكمة». وأسدى أوغلو النصائح لرئيس بلاده عن كيفية إدارة المعركة بطريقة حكيمة في ليبيا، ومنها: «ضرورة تحسين العلاقات مع تونس والجزائر، والحفاظ على الخط الغربي. فرنسا ليست الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي في ليبيا. لتحسن العلاقات مع إيطاليا وألمانيا، وتأخذ في الاعتبار عواقب زيادة فعالية الولايات المتحدة وروسيا.