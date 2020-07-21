جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التأكيد على موقف القاهرة الثابت تجاه فلسطين، معلناً خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس له في رام الله أمس، تقديم الدعم الكامل للموقف الفلسطيني. وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ،، بأن زيارة الوزير شكري لرام الله تعبر عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي المحتلة.وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد في اتصال هاتفي مع أبومازن (الأحد)، دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.