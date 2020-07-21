أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أمس (الإثنين)، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في البحر الكاريبي قرب جزيرة أروبا كانت تقل 4 أشخاص قتل منهم اثنان. وقال قائد القوات المسلحة الهولندية روب باورن، إن سبب التحطم لم يتضح بعد، مضيفا أن الواقعة حدثت على بعد نحو 12.5 كيلومتر من ساحل الجزيرة في نهاية دورية استطلاع (الأحد).وقتلت قائدة الهليكوبتر كريستين مارتينز (34 عاماً) وزميلها إروين وارينز الذي كان يعمل منسقاً تكتيكياً (33 عاماً). وأضاف باور أن إصابة فردَي الطاقم الآخرين ليست خطرة، مؤكدا أنه جرى تعليق تحليق الطائرات الهليكوبتر الهولندية من طراز إن.إتش90 انتظارا نتائج التحقيق في الحادثة.