يمثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومعه 16 آخرون غداً (الثلاثاء)، أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989. وبحسب ممثلي الادعاء، فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقال المحامي معز حضرة من ممثلي الاتهام في القضية، إن المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي. ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير علي عثمان طه وبكري حسن صالح، إضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكام ولايات في عهده.