حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أن هناك من يحاول أن يحيي الطائفية مجددا في البلاد، مؤكدا أن حكومته ستتصدى لهذا الأمر. وقال خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في قضاء الطارمية أمس (الإثنين) «إن الجهود التي تبذلها قواتنا البطلة لتعقب الخلايا الإرهابية النائمة كبيرة، ولن نسمح بوجود فتنة في الطارمية أو في أي منطقة بالعراق، فأبناء الطارمية أبناؤنا، وقواتنا تعمل جاهدة لحمايتهم». وأضاف: «محاولة النيل من قواتنا بالشائعات مرفوضة، ولا نقبل بها».ولفت الكاظمي إلى أن «قواتنا التي سطرت أروع الانتصارات والبطولات في محاربة الإرهاب هي محل فخر كل أبناء شعبنا، وتحافظ على أمن مواطنينا في جميع المدن».من جانبها، نعت رغد صدام حسين في تغريدة على «تويتر» وفاة وزير الدفاع السابق الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد.يذكر أن الهاشم صدر في حقه حكم بالإعدام شنقا، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، ونائبه طارق الهاشمي.