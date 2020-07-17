على رغم ما تسببه موجات الحر من مشكلات صحية عدة مثل تلف الجلد والجفاف وضربات الشمس وغيرها، إلا أن دراسة بريطانية حديثة قلبت تلك الموازين. ووفق صحيفة «ميترو» البريطانية، أكد باحثو جامعة أدنبرة أن لموجات الحر الشديدة والتعرض لشمس الصيف فوائد صحية عدة، أهمها امتصاص فيتامين (د) الذي يساعد على تقوية العظام ويوحد لون البشرة الطبيعي، كما يرتبط بفقدان دهون البطن، فكلما ارتفعت مستوياته قبل البدء بخطة خفض الوزن قل الشعور بالجوع، وزادت احتمالية نجاح الريجيم. كما لا يساعد التعرض لشمس الصيف على إطلاق «السيروتونين» فقط، بل يساهم في زيادة هرمون الإندورفين أيضا المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالهدوء العام. كما يوجه ضوء الشمس رسالة للغدة الصنوبرية في الدماغ، لتقليل إنتاج هرمون الميلاتونين ما يساعد على النوم وينشط شعور النعاس. كما وجد الباحثون أن أكسيد النيتريك المركب الذي يقلل ضغط الدم، يتم إطلاقه في الأوعية الدموية بمجرد أن يلمس ضوء الشمس الجلد، ما يقلل خطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وتحسين الصحة العامة وإطالة الحياة، ومحاربة الاكتئاب، وأخيرا تعزيز نظام المناعة كون ضوء الشمس يزيد خلايا الدم البيضاء، ما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض وتجديد الخلايا.