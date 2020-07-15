أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، ثلاثة أوامر ملكية تضمنت ما يلي:أولاً: تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير.ثانياً: تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.ثالثاً: تعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.