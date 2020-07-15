أوصى مواطنون، أمانة عسير بفرض عقوبات على المستهترين، وغير المبالين بنظافة المواقع والمشوهين للبصر والمؤثرين سلباً على سياحة المنطقة التي يقصدها عشرات الآلاف من المصطافين صيف كل عام. وقال محمد عسيري وناصر بجادي وفهد الشهراني وناصر الرفيدي لـ «عكاظ» إن العقوبات العاجلة هي الحل الجذري بحق كل شخص غير مبال بالنظافة خصوصاً بعد أن تم تدشين مبادرة عن التشوه البصري وطرق علاجه، وأن الجهات المختصة تعمل باستمرار للقضاء على كل مشاهد التشوه، وهناك مواطنون متطوعون انضموا للمبادرة لكي تكون «عسير أجمل»، وللأسف الشديد مازال هناك عدد كبير من المستهترين يتعمدون التشوه البصري، ورمى النفايات ومخلفات البناء والهدم، فيما تواصل أمانة عسير وبلدياتها، أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة عناصر التشوه كافة.من جانبه، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع نحو 73.872 طناً من النفايات ونحو 18.204 أطنان من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من مواقع متفرقة عدة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي وتطهير وتعقيم 23.058 ألف حاوية، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وحماية المرافق العامة.