دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة ـ عن بعد ـ مركز الفحص الموسع (تأكد) ووحدة فحص كوفيد 19 بالمنطقة للكشف عن فايروس كورونا، ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة الفايروس المستجد، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية الدكتورة أميرة أحمد البلوي.

واستمع الأمير فهد بن سلطان لشرح عن الخدمات التي يقدمها مركز الفحص الموسع (تأكد) من خلال عربة مجهزة ومخصصة لسحب المسحات الحلقية من المستفيد وهو في سيارته، ويعمل على مدار أيام الأسبوع، وتمت تهيئته بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 شخص يومياً. ويستهدف تحفيز المواطنين والمقيمين الذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه تمت مخالطة شخص مصاب للمبادرة بإجراء الفحص بسهولة ويسر ودون تأخير بعد حجز موعد عن طريق تطبيق «صحتي»، وذلك في إطار تطوير وسائل مكافحة انتشار العدوى.

كما استمع لشرح عن وحدة فحص كوفيد 19 التي استحدثت بمختبر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، وتهدف إلى سرعة إجراء فحوصات فايروس كورونا وتقليل الوقت المنتظر لحين ظهور النتائج بأقل من 24 ساعة وبطاقة 350 فحصاً يومياً، على أن تتم زيادتها مستقبلاً إلى 800 فحص يومياً.

وهنأ أمير المنطقة صحة تبوك على هذا الإنجاز، مثمناً الخطط والجهود التي تبذلها وزارة الصحة على المستويين الوقائي والعلاجي بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة، مشيداً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا من خلال دعم منظومة متكاملة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، منوهاً بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة من خلال المبادرات والإجراءات الحاسمة التي حدّت من انتشار فايروس كورونا.

وأعرب عن تفاؤله بانتهاء هذا الوباء من خلال التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.