في تطور لافت، احتلت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم (الثلاثاء)، المنصة المخصصة لرئيس البرلمان التونسي ونائبيه وهتفتوا «لا للإرهاب في مجلس النواب»، في إشارة إلى استمرار راشد الغنوشي في قيادة البرلمان وتجاهله مطالب سحب الثقة منه.واضطرت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى إيقاف أشغال الجلسة العامة، داعية رؤساء الكتل إلى الاجتماع بسبب ما اعتبرته «تعطيل عمل البرلمان واستحالة السير العادي للجلسة العامة».تزامن ذلك مع تحرك قوى برلمانية أخرى لسحب الثقة من الغنوشي، ولا تزال المفاوضات جارية بين الكتل قبل الإعلان الرسمي عن بدء إجراءات سحب الثقة، بسبب فشله في قيادة البرلمان وتوظيفه في خدمة أجندات مشبوهة واستغلاله للقفز على صلاحيات رئيس الدولة والزج بتونس في لعبة المحاور.