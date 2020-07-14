أوضحت إدارة التغذية بمدينة الملك سعود الطبية أنه لا توجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بـ«كوفيد-19»، ولكن لرفع مناعة الجسم ينبغي اتباع نمط حياة صحي ومتوازن والإكثار من شرب الماء والحرص على تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة؛ كالسكر ومنتجات الدقيق الأبيض لأنها تمنع الجهاز المناعي من العمل بالكفاءة المطلوبة. ونوهت إدارة التغذية بأن تناول الأغذية الغنية بالحديد يُجنب الإصابة بنقص الحديد؛ لأن الأشخاص الذين يعانون من هذا النقص هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، إضافة إلى تناول الأغذية الغنية بأوميغا 3.وشددت على ضرورة الإكثار من تناول الأطعمة المضادة للأكسدة مثل الخضروات والفواكه، وإدخال الكركم في الأغذية المطهية.