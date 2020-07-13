شكا مرتادو الطريق الدولي الرابط بين صامطة وحي الجرادية من تشققات وتصدعات كبيرة في الأسفلت تهدد سلامة العابرين والمركبات. وتساءل المتحدثون لـ«عكاظ» عن المسؤول عن سوء تنفيذ سفلتة الشوارع والجهة المخولة بمتابعة الأمر وإصلاحه. وطالبوا الجهات المختصة بالوقوف على التصدعات والتشققات التي تنتشر على طول الطريق والعمل على إعادة سفلتته، خصوصاً بعد أن أنهكت التصدعات مركبات المارة. وطبقاً للمواطن هادي المسملي، فإن الطريق الدولي العابر لحي الجرادية من المعابر المهمة بالمنطقة ويعد شرياناً رئيسياً، فمنه تعبر المركبات يومياً وبدأت تظهر عليه الشيخوخة، وأصبحت الطبقة الأسفلتية ضعيفة ومهترئة وتحتاج إلى إعادة سفلتة وتأهيل، ونأمل من الجهات ذات العلاقة النظر في وضع الطريق بشكل عاجل وإعادة تأهيله وسفلتته بالشكل الذي يليق به كطريق دولي تمر به آلاف السيارات يومياً. أما عبدالعزيز المدخلي، فقال إن الطريق المار بحي الجرادية أضحى في وضع مأساوي، فالطبقة الأسفلتية مهترئة وتحولت إلى حفر، ويشعر السائق أن السيارة تمضي في خط ترابي وعر. ويطالب المدخلي من الجهة ذات الاختصاص، سواء كانت إدارة الطرق بجازان أو بلدية المحافظة، بسرعة إعادة سفلتة الطريق ووضع ذلك من الأولويات.