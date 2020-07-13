ماتت فرحة المواطنين الذين حصلوا على منح بمحافظة بيشة في مهدها، وضاعت أحلامهم بالسكن، بعد أن تأخر إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم في مخطط الزهور، جنوبي المحافظة.ويقول محمد مهدي إنه حصل على رخصة البناء وشهادة تنسيق إيصال الكهرباء من الشركة فرفضت إيصال التيار لأسباب لا يعلمها، ولا يزال ينتظر. والحال ذاتها لفيصل مناحي الذي تقدم بطلب إيصال التيار منذ أكثر من 7 أشهر ولم يتم التواصل معه أو التجاوب، وقال: «نأمل من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حل المشكلة والنظر في موضوع إيصال التيار إلى منازلنا بمخطط الزهور».من جانبه، أكد محمد الأكلبي أن السكان يعيشون في معاناة، مع أنهم حصلوا على أراض سكنية مجانية من الوزارة بعد انتظار دام سنوات، وقال: «ما إن ظننا أن رحلة العناء انتهت حتى فوجئنا برفض الشركة توصيل التيار للمنازل».